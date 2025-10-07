Un hombre fue detenido este martes 7 de octubre durante un operativo del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en Batán de Matina, Limón, como sospechoso de participar en el asesinato de un exárbitro de fútbol ocurrido el pasado 12 de septiembre.

La víctima fue identificada como Eladio Gutiérrez Pizarro, de 35 años, quien fue asesinado a balazos mientras se encontraba en las afueras de un bar en el centro de Batán. Según las autoridades, dos hombres en motocicleta llegaron al sitio y le dispararon en cuatro ocasiones, causándole la muerte en el lugar.

Allanamientos en Batán

Desde tempranas horas de la mañana, los agentes del OIJ, con apoyo de la Fiscalía Adjunta de Limón y la Unidad Especial de Apoyo (OEA) del Ministerio de Seguridad Pública, realizaron dos allanamientos simultáneos en el distrito de Batán.

Durante los operativos, solo uno de los sospechosos fue detenido, un hombre de apellido Rodríguez Bryan, quien habría sido el gatillero en el ataque. En la vivienda donde fue capturado, las autoridades encontraron droga y otras evidencias que podrían fortalecer la acusación en su contra.

El segundo sospechoso, de apellido Chavarría Martínez, quien presuntamente conducía la motocicleta utilizada en el crimen, permanece en fuga. El OIJ pide la colaboración de la ciudadanía para dar con su paradero y brindar información confidencial mediante las líneas 800-8000-645 o el WhatsApp 8800-0645.

Posible ajuste de cuentas

De acuerdo con las investigaciones, la víctima, quien anteriormente se desempeñaba como árbitro de fútbol, habría dejado esta profesión y se involucró en otras actividades, lo que podría estar vinculado con el ajuste de cuentas que se maneja como principal hipótesis del crimen.

El detenido ya fue puesto a las órdenes del Ministerio Público, donde se espera que en las próximas horas se solicite alguna medida mientras avanza el proceso judicial.