Capturan en Costa Rica a extranjero vinculado al Tren de Aragua

Fecha de publicación: 11 de September de 2026

Fecha de modificación: 11 de September de 2026

La Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS), en coordinación con la Unidad Especial de Intervención y la Fuerza Pública, capturó a un extranjero con presuntos vínculos con la organización criminal Tren de Aragua.

Las autoridades panameñas buscaban a este hombre desde hace seis años, cuando se mantuvo en fuga tras ser requerido por delitos relacionados con la estructura criminal.

“Este criminal está vinculado a las siguientes bandas: Los Pepes, Los Cañones, Los Cárcamos y Los Galácticos, que operan en Costa Rica y Panamá, estructuras que obedecen a la organización criminal del Tren de Aragua”, enfatizó Pablo Martínez, director de la DIS.

Tras su detención, el sospechoso fue entregado a las autoridades panameñas para que enfrente los procesos judiciales correspondientes en ese país.