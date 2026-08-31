Capturan en Cartago a salvadoreño buscado por homicidio agravado

Un hombre de nacionalidad salvadoreña, buscado por el delito de homicidio agravado en su país, fue capturado por las autoridades en Cartago. El sujeto, de apellido Hernández Fuentes, estaría vinculado con la pandilla Barrio 18 Sureños.

La detención del sujeto se llevó a cabo en esa provincia el pasado 22 de agosto y, posteriormente, fue entregado a las autoridades de El Salvador.

“Hicimos entrega formal al Gobierno salvadoreño del marero aprehendido la semana pasada en la zona de Cartago. Nuestro compromiso es con la seguridad del país y, como muestra de la fraternidad que tenemos entre Costa Rica y El Salvador, vinimos personalmente a estrechar esos lazos y demostrarle al Gobierno de El Salvador que estamos trabajando en mejorar la seguridad, no solo de Costa Rica, sino de la región”, sostuvo Omer Badilla, director general de Migración y Extranjería.

Los tribunales costarricenses no están involucrados, ya que se cumplió con el procedimiento de extradición solicitado.