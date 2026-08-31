Capturan a quien sería el sexto de los más buscados de Cartago

Según pudo saber Noticias Repretel, se confirma la captura del sexto sujeto de la lista de los más buscados en Cartago. Esto forma parte de la operación “Cacería”, por parte de autoridades policiales.

¿De quién se trata?

Se trata de Axel Zúñiga. Videos e imágenes divulgadas en redes sociales comunican que esta sería la sexta persona detenida.

Operativo para disminuir la violencia en Cartago

Operativos buscan disminuir los homicidios y disputa de territorios en la Vieja Metrópoli.

Información en desarrollo.

Dato está por confirmarse con el Ministerio de Seguridad Pública.

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