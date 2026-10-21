Capturan a policía municipal tras investigación por robo millonario

Fecha de publicación: 21 de October de 2026

Fecha de modificación: 21 de October de 2026

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmaron la captura de un policía municipal sospechoso del delito de robo agravado.

Investigación

Según información preliminar, este hombre laboraba como oficial municipal de Heredia y supuestamente, en un momento dado, habría forzado el sarán de una oficina en el campo ferial de Heredia y robó dos cajas fuertes con dinero en efectivo.

El perjucio sería de ¢13 millones.

Policía municipal detenido

Bajo dirección funcional con el Ministerio Público este 21 de octubre se ejecutó el allanamiento, donde además de la detención del hombre de 60 años, se logra el decomiso de evidencia importante para la investigación, como dinero en efectivo y aparatos electrónicos.

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