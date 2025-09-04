Una pareja dedicada a ocultar vehículos utilizados para cometer homicidios por orden de Tony Peña Russell, fue intervenida mediante 13 allanamientos realizados este jueves en Limón, donde la mujer fue detenida y su esposo se encuentra en fuga, mientras que tres sicarios más de la organización también fueron arrestados.

La Fiscalía Adjunta y el OIJ de Limón coordinaron la incursión como parte un operativo, el cual logró desarticular una de las casas de seguridad de la organización criminal.

Estos allanamientos forman parte de una estrategia nacional para combatir el crimen organizado y reducir los índices de violencia en la provincia.