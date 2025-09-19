Padre e hijo, apellidados Monge Villareal y Monge Grajal, fueron capturados por el OIJ de la zona sur en una serie de allanamientos, acusados de realizar estafas utilizando el sistema SINPE.

Las autoridades calculan que el perjuicio económico para diez de las víctimas alcanza más de 14 millones y medio de colones, por lo que ambos enfrentarán seis meses de prisión preventiva.

Durante allanamientos simultáneos en la zona sur, se recopilaron evidencias que los relacionan con la utilización indebida del sistema de pagos electrónicos para cometer estafas.