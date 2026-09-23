Capturan a oficiales de Fuerza Pública sospechosos de abuso de autoridad

Fecha de publicación: 23 de September de 2026

Fecha de modificación: 23 de September de 2026

Agentes de la Sección de Delitos Varios del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) capturaron a dos oficiales de la Fuerza Pública como sospechosos del delito de abuso de autoridad, según confirmó la denuncia interpuesta por un hombre.

De acuerdo con el relato del denunciante, ambos policías lo agredieron la mañana del treinta de agosto en Barrio Nuevo de Curridabat, donde además golpearon a otras personas.

El afectado también refirió que los oficiales obligaron a una mujer a mostrarles sus partes íntimas, por lo que ambos quedaron a la orden de las autoridades judiciales.