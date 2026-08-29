Mediante el Ministerio de Seguridad Pública informó sobre la detención de dos sospechosos más, quienes figuraban en la lista de los más buscados de Cartago.

Esta acción forma parte de la llamada “Operación Cacería”, la cual fue anunciada el pasado martes 25 de agosto.

Según informan las autoridades, el logro ocurrió gracias a una colaboración con la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS), la Dirección de Inteligencia y Análisis Criminal (DIAC) y diversas fuerzas policiales.

Ahora, de la lista ya fueron capturados los sospechosos: Jefferson Medrano Chavarría, Antony Serrano Chávez, Jeremy Quirós Quesada y Carolina Loria Solís.

También podría interesarle: ¿Busca trabajo? Municipalidad de San José abre concurso externo

Por: Camila Rosales Méndez

Si quiere estar atento a otras informaciones, puede seguir las ediciones de Noticias Repretel en Canal 6, Repretel.com, Facebook Live y YouTube de Grupo Repretel Noticias.