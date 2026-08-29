VIDEO: Captan tráiler conduciendo en contravía en plena Ruta 32

Un video difundido en redes sociales muestra el momento en que, aparentemente, un tráiler circula en contravía por la Ruta 32, en un hecho que generó preocupación entre los usuarios de esta importante vía.

Tráiler habría circulado en sentido contrario

Según la información que acompaña la grabación, el hecho habría ocurrido después de la entrada de Siquirres, en el sentido 1-2.

En las imágenes se observa al vehículo pesado desplazándose por la carretera, aparentemente en dirección contraria al flujo vehicular.

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Video genera preocupación en redes sociales

La grabación rápidamente comenzó a circular en redes sociales y generó numerosos comentarios de usuarios, quienes expresaron su preocupación ante el riesgo que representa un vehículo de este tamaño circulando en contravía.

Por el momento, se desconocen mayores detalles sobre lo ocurrido, así como las circunstancias que habrían provocado que el tráiler transitara en sentido contrario.