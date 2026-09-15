Captan saltos de ballenas en playas costarricenses

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Imágenes recientes captaron los sorprendentes saltos de ballenas en aguas del Pacífico Sur costarricense, coincidiendo con la temporada de migración.
La temporada de avistamiento se mantiene activa durante este mes y octubre, alcanzando el pico de la migración de la ballena jorobada.
Esta especie, que en su etapa adulta mide entre doce y dieciséis metros y puede pesar hasta cuarenta toneladas, fue registrada en videos cortesía de Melissa Morales, Ronald Badilla y Nelson Brenes.