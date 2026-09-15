Captan saltos de ballenas en playas costarricenses

Fecha de publicación: 15 de September de 2026

Fecha de modificación: 15 de September de 2026

Imágenes recientes captaron los sorprendentes saltos de ballenas en aguas del Pacífico Sur costarricense, coincidiendo con la temporada de migración.

La temporada de avistamiento se mantiene activa durante este mes y octubre, alcanzando el pico de la migración de la ballena jorobada.

Esta especie, que en su etapa adulta mide entre doce y dieciséis metros y puede pesar hasta cuarenta toneladas, fue registrada en videos cortesía de Melissa Morales, Ronald Badilla y Nelson Brenes.