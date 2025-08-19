Un impactante rayo fue captado en video al caer en La Uruca este mes de agosto, mes que ha registrado más de 22.000 descargas atmosféricas según el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).
Esta enorme actividad eléctrica, propiciada por las altas temperaturas y aguaceros, ha sido particularmente recurrente en zonas montañosas.
El fenómeno acompañado de lluvias ha generado complicaciones viales en sectores aledaños como la rotonda de Juan Pablo II y el Hospital México, donde el sistema de alcantarillado colapsó.