Captan extraños objetos volando en Costa Rica

La página “Cial Observación OVNI CR” compartió imágenes de lo que serían objetos voladores no identificados (OVNIS) en la zona de Zurquí y Braulio Carrillo, Limón, Costa Rica.

Las imágenes muestran varios objetos luminosos en el Caribe de nuestro país. Incluso, algunos aparecen en una formación particular.

Detalles

Según la página, en una de las imágenes se captó cómo uno de estos objetos habría realizado un aterrizaje.

Además, el video revela tres objetos con forma de “lenteja” que aparecen en formación.

Publicación de los extraños objetos volando en Costa Rica

La publicación generó sorpresa entre muchos usuarios. Incluso, algunas personas aseguran relacionar la aparición de estos objetos con los sismos registrados en el país.