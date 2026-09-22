Captan cocodrilo en Playa Caldera

Fecha de publicación: 22 de September de 2026

Fecha de modificación: 22 de September de 2026

Vecinos de Puntarenas y turistas captaron a un cocodrilo en plena Playa Caldera, un hecho que sorprendió a quienes disfrutaban de la zona.

El animal fue visto en el área donde los vacacionistas suelen congregarse, lo que generó curiosidad y preocupación entre los presentes, según informó Génesis Castillo.

Las autoridades recomiendan a la población mantener la distancia y no intentar interactuar con el cocodrilo, mientras se evalúa la situación para garantizar la seguridad de los visitantes.