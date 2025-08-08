Una caravana de motociclistas huyó de la Fuerza Pública durante la noche del pasado jueves en la localidad de Poás de Alajuela.

En las imágenes se observa a decenas de conductores que aceleran y huyen tras la llegada de dos unidades de la policía.

Entre los participantes había menores de edad a bordo de motocicletas de bajo cilindraje, sin marchamo ni revisión técnica.

Estas caravanas suelen organizarse para recorrer carreteras, realizar maniobras riesgosas y participar en piques, lo que pone en riesgo tanto a los participantes como a terceros.