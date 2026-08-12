(VIDEO) Captan agresión sexual contra mujer en plena calle

Una joven habría sido víctima de una presunta agresión sexual este miércoles por la mañana, mientras caminaba hacia un gimnasio en Santa Gertrudis Norte, en Grecia.

El hecho ocurrió cerca de las 7:00 a. m., específicamente en el sector de Calle Emerita, según información recibida y confirmada por colegas de Noticias Grecia CR

Sujeto habría abordado a la joven en motocicleta

De acuerdo con la información disponible, la joven caminaba hacia un gimnasio cuando un sujeto que viajaba en una motocicleta se habría acercado y cometido la presunta agresión sexual.

Tras el hecho, el sospechoso habría escapado del lugar a bordo de la motocicleta.

El caso generó preocupación entre los vecinos de la zona, debido a que ocurrió en plena vía pública y durante las primeras horas de la mañana.

Hecho quedó registrado en video

Las imágenes relacionadas con el caso muestran al sospechoso y podrían ayudar a las autoridades a establecer su identidad.

VIDEO (Tomado de Noticias Grecia CR):

Las autoridades buscan información de la ciudadanía que permita identificar al hombre señalado por la presunta agresión sexual en Grecia.

Se recomienda evitar compartir información que permita identificar a la víctima y no difundir datos personales mientras las autoridades realizan las diligencias correspondientes.

Esta noticia se encuentra en desarrollo.

Si quiere estar atento a otras informaciones, puede seguir las ediciones de Noticias Repretel en Canal 6, Repretel.com, Facebook Live y YouTube de Grupo Repretel Noticias.