El cantante británico Ed Sheeran sorprendió a decenas de personas este viernes tras aparecer en un reconocido bar de San José, pocas horas antes de su esperado concierto en Costa Rica.

El artista, considerado una de las figuras más importantes de la música internacional, llegó al país este viernes para presentarse el sábado 30 de mayo en el Estadio Nacional.

Sin embargo, antes de subir al escenario, decidió disfrutar de un momento más relajado y visitó el popular Butts Bar Metal, ubicado en el barrio La California.

La visita de Ed Sheeran tomó por sorpresa a los presentes

La presencia de Ed Sheeran en el establecimiento generó sorpresa entre clientes y trabajadores del lugar, quienes no esperaban encontrarse cara a cara con una estrella de talla mundial.

Varias personas aprovecharon la oportunidad para acercarse al cantante, saludarlo y tomarse fotografías con él.

Según trascendió, el intérprete se mostró amable con quienes se encontraban en el bar y accedió a compartir algunos minutos con sus seguidores.

Ed Sheeran llegó a Costa Rica para su concierto en el Estadio Nacional

La visita del artista ocurre a pocas horas de su presentación en el Estadio Nacional, uno de los eventos musicales más esperados por sus fanáticos costarricenses.

La llegada de Ed Sheeran al país ha generado gran expectativa entre los asistentes, quienes esperan disfrutar de un espectáculo con varios de los éxitos que lo han convertido en una referencia mundial de la música.

Mientras tanto, su inesperada aparición en un bar de La California ya comenzó a generar comentarios y reacciones entre sus seguidores en redes sociales.

Un encuentro inesperado para los fanáticos

Para muchos de los presentes, la visita de Ed Sheeran al Butts Bar Metal se convirtió en una experiencia difícil de olvidar.