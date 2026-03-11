Captan a hombre manejando moto sin casco en Circunvalación

Fecha de publicación: 22 de September de 2026

Fecha de modificación: 22 de September de 2026

Un hombre fue captado en video viajando sin casco por la zona de Cinco Esquinas Norte, una acción que generó todo tipo de reacciones entre los conductores que presenciaron el hecho.

Las imágenes, tomadas desde la cámara de otra motocicleta, muestran al sujeto recorriendo varios kilómetros sin el dispositivo de seguridad, cuya omisión constituye una infracción grave a la Ley de Tránsito.

Según la ley de tránsito no utilizar casco implica una multa de 123 mil colones, pero además representa un riesgo significativo para la integridad física del conductor.