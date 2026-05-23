Captan a cocodrilo en conocida playa de Puntarenas

Atención bañistas, se reportó la presencia de un cocodrilo en una conocida playa ubicada en la ciudad de Puntarenas.

¿Dónde encontraron al cocodrilo?

Según un video compartido por la página “Puntarenas Hablando al Chile“, el animal se encuentra por el Muelle de Cruceros.

Se ve cómo el reptil se mete mar adentro.

Cuidados

Según la Universidad Nacional, si topa con un cocodrilo, lo que debe hacer es:

Alejarse.

No intentar capturarlo.

No lanzarle objetos

Cuidar a las mascotas y niños

En caso de estar bañándose en playa o río, salir inmediatamente del agua.

Llamar al SINAC/ Bomberos.

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