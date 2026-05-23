Captan a cocodrilo en conocida playa de Puntarenas

Atención bañistas, se reportó la presencia de un cocodrilo en una conocida playa ubicada en la ciudad de Puntarenas.
Según un video compartido por la página “Puntarenas Hablando al Chile“, el animal se encuentra por el Muelle de Cruceros.
Se ve cómo el reptil se mete mar adentro.
Según la Universidad Nacional, si topa con un cocodrilo, lo que debe hacer es:
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