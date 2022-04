Mientras que su ex prometida Jennifer Lopez parece haber seguido adelante, Alex también estaría intentando lo mismo, con buenos resultados

Es posible que Alex Rodríguez ya no esté con su ex prometida Jennifer Lopez, pero el amor todavía tiene un lugar especial en su corazón. El ex campeón de la Serie Mundial fue visto recientemente con la modelo de preparación física y dietista Kathryn Padgett.

El ícono de la MLB ha sido visto llevándola en su Porsche rojo y la pareja fue fotografiada mientras se dirigían a la arena. Padgett incluso usó su Instagram para publicar historias etiquetando a Rodríguez y declarando su apoyo a los Timberwolves.

Después de su retiro del deporte, ‘A-Rod’ ha emprendido varios proyectos comerciales, entre los que destaca su inversión en la propiedad de equipos de la NBA. Y al asistir al reciente partido del Torneo Play-In de los Timberwolves con los LA Clippers, estuvo acompañado por Padgett.

Según los informes, los dos se han estado viendo desde enero, cuando se informó por primera vez del romance. Sin embargo, no han confirmado que se están viendo, y esto se queda simplemente en rumores.

Sin embargo, parece evidente al seguir las redes sociales de ambas personalidades. Padgett publicó una foto del estadio local de los Atléticos de Oakland el Día Inaugural, y Rodríguez se apresuró a reclamar los créditos de la foto. Además, Padgett también le devolvió el favor. Etiquetó a A-Rod en Instagram mientras se sentaba en la cancha para ver a los Timberwolves dejar fuera de competencia a los LA Clippers.