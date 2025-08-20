En San Carlos, vecinos denunciaron a un adulto mayor que aparentemente captaron cazando lapas rojas en el patio de su vivienda. Estas aves están catalogadas en peligro de extinción y cuentan con protección especial de la legislación costarricense.

De acuerdo con el relato de los vecinos, el hombre aprovechaba que las lapas llegaban a los árboles de su propiedad para alimentarse y desde ahí las cazaba.

La denuncia fue presentada de manera formal ante el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) y ya se encuentra en instancias judiciales.

Expertos en derecho penal señalaron que, además de una sanción económica, el señalado podría enfrentar una pena de hasta tres años de cárcel, ya que la agresión contra una especie protegida conlleva sanciones más severas.

Además, se investigará si el adulto mayor contaba con los permisos para portar el arma utilizada, lo que podría sumar otro delito.

Desde el punto de vista ambiental, especialistas recordaron que cualquier daño contra la lapa roja representa una afectación directa al ecosistema

El caso ya está bajo investigación del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).