Un nuevo hecho delictivo quedó registrado en video en el centro de Cañas, Guanacaste, donde un sujeto robó una bicicleta en plena vía pública. El hecho fue captado por una cámara de seguridad, y las imágenes se difundieron rápidamente por redes sociales, generando gran indignación entre los vecinos.

La grabación muestra cómo el individuo se apodera de la bicicleta en segundos y huye del lugar sin levantar sospechas. Sin embargo, la rápida acción de las autoridades y la colaboración de la ciudadanía permitieron identificar y detener al sospechoso en pocas horas.

Recuperan la bicicleta y detienen al presunto ladrón

Según confirmó el Ministerio de Seguridad Pública, la bicicleta fue recuperada en buen estado y ya está en manos de su dueño. El sospechoso, cuya identidad no ha sido revelada, será presentado ante la Fiscalía, donde se solicitarán medidas cautelares en su contra.

Además, las autoridades señalaron que el sujeto estaría vinculado a múltiples robos similares en la zona, así como a otros delitos aún en investigación.