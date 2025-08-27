El casco central de San José registra su homicidio número 24 este miércoles, un hecho ocurrido en la conflictiva zona de Paso de la Vaca, donde la violencia se ha intensificado debido a la presencia de más de tres mil personas en situación de indigencia, muchas de ellas asociadas a disturbios, consumo de drogas y alcohol.

Según las autoridades, estos factores han contribuido al aumento de robos, asaltos y hasta peleas mortales en los cuatro distritos de la capital, los cuales han sido señalados como zonas conflictivas en lo que va del año.

La problemática social y de seguridad requiere atención inmediata para evitar que continúe escalando.