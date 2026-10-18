Triple choque provoca caos vial en Circunvalación

Fecha de publicación: 18 de October de 2026

Fecha de modificación: 18 de October de 2026

Usuarios de redes sociales reportaron un choque entre tres vehículos en Circunvalación, que genera un fuerte congestionamiento vial.

Según lo que indican, la colisión ocurrió en la ruta 32, sobre la carretera Braulio Carrillo, específicamente en la rampa de acceso a la rotonda del paso a desnivel de Circunvalación Norte, en sentido desde Tibás.

Imágen de Waze Costa Rica

Las imágenes compartidas por conductores en la zona muestran el impacto en una especie de hilera, que bloquea por completo uno de los carriles.

Se recomienda valorar la situación de tránsito, o bien, buscar vías alternas para acceder a los lugares aledaños.

Por: Camila Rosales Méndez

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