Cantones del país están implementando el concepto de “Ciudades Esponja”

Varios cantones están implementando el concepto de ciudades esponja hasta en las aceras por donde usted camina a diario, para evitar las inundaciones.

Rafael Oreamuno, promotor del código hidrológico CFIA, explica que “la ciudad esponja en sí, viene a ser eso. Haciendo sustituciones de los materiales impermeables por materiales cada vez más permeables”.

Esta innovadora idea busca aprovechar los espacios urbanos para absorber el agua de lluvia y reducir los riesgos de anegamiento en las comunidades.