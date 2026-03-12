Cantidad de extranjeros asesinados por ajustes de cuentas se duplicó

Fecha de publicación: 23 de September de 2026

Fecha de modificación: 23 de September de 2026

La cantidad de extranjeros asesinados por ajuste de cuentas en Costa Rica se duplicó desde la pandemia, al pasar de un 7% en 2019 a un 13% este año, según reveló un informe del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Aunque más del 80% de los homicidios en el país tienen como víctimas a costarricenses, la tendencia al alza de personas extranjeras involucradas en estos crímenes responde a su reclutamiento por parte del crimen organizado para operar en puntos de narcomenudeo.

En los últimos seis años fueron ejecutados 217 nicaragüenses, 22 colombianos, 21 panameños, 7 jamaiquinos y 4 venezolanos, además de canadienses, estadounidenses, franceses y guatemaltecos en menor proporción.