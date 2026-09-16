Cantante tico fue nominado a los premios Latin Grammy 2026

Fecha de publicación: 16 de September de 2026

Fecha de modificación: 16 de September de 2026

El cantante costarricense Kendall Peña fue nominado a los premios Latin Grammy 2026, según la lista oficial de nominados publicada por la Academia Latina de la Grabación.

La nominación representa un orgullo para Costa Rica y un reconocimiento al talento del artista nacional en la industria musical latina.

Kendall Peña se suma a la lista de costarricenses que han sido nominados a estos prestigiosos premios, que reconocen lo mejor de la música latina a nivel internacional.