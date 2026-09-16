Cantante tico fue nominado a los premios Latin Grammy 2026

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El cantante costarricense Kendall Peña fue nominado a los premios Latin Grammy 2026, según la lista oficial de nominados publicada por la Academia Latina de la Grabación.
La nominación representa un orgullo para Costa Rica y un reconocimiento al talento del artista nacional en la industria musical latina.
Kendall Peña se suma a la lista de costarricenses que han sido nominados a estos prestigiosos premios, que reconocen lo mejor de la música latina a nivel internacional.