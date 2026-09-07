Cantante tica representará al país en concurso “La Voz de Alemania”

Una cantante costarricense representará a nuestro país en el reconocido concurso de canto “La Voz de Alemania”, una oportunidad única para mostrar el talento tico en el escenario internacional.

La artista, cuya identidad no fue revelada, logró clasificar al programa que se transmite en la televisión alemana y que es una de las franquicias más exitosas del formato “The Voice” a nivel mundial.

Su participación representa un orgullo para Costa Rica y una plataforma para proyectar el talento musical costarricense en Europa.

