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Una cantante costarricense participará en “La Voz Alemania”, uno de los programas de canto más vistos a nivel mundial, lo que representa una oportunidad importante para su carrera artística.
La participación de la artista tica en este formato internacional destaca el talento nacional en escenarios de gran audiencia.
Este tipo de espacios permite que los artistas costarricenses se den a conocer en mercados extranjeros y amplíen su proyección profesional.