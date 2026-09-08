Cantante colombiano confirma la muerte de su hijo recién nacido

Un conocido cantante colombiano anunció con tristeza en sus redes sociales la muerte de su hijo recién nacido.
Se trata de Daniel Esquiaqui Lecompte, conocido en el mundo artístico como “DEKKO” y por temas como “12×3”, “BFF” o “Carita linda”.
Su hijo se mantuvo vivo alrededor de 4 días 5 horas y 6 minutos.
“En el instante en que naciste , no pude cargarte ni un segundo y llevaré la zozobra conmigo por siempre, no entiendo la manera de actuar de Dios ni el porqué ni el para que, solo me consuela que de aquí en adelante no sentiré un dolor mayor que este descansa en paz mi ángel”, dijo DEKKO, más conocido como “Dekko”.
Debido a la lamentable pérdida, famosos artistas como Greeicy Rendón se unieron en sus mensajes de apoyo con el cantante.
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