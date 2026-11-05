Canta rancheras para mantener vivo el recuerdo de sus abuelos

Fecha de publicación: 6 de November de 2026

Fecha de modificación: 6 de November de 2026

El amor de Brandon Mongrillo por la música ranchera está directamente relacionado con dos personas fundamentales en su vida: sus abuelos. Ambos ya fallecieron, pero fueron quienes alimentaron desde muy temprano su gusto por este género.

Uno de ellos disfrutaba especialmente escuchándolo cantar canciones de Antonio Aguilar. Aquellos momentos terminaron convirtiéndose en parte de la razón por la que Brandon decidió interpretar precisamente a este artista dentro de La Voz del Más Allá.

Ahora, cada vez que se viste como Antonio Aguilar y sube al escenario, Brandon también recupera una parte de aquellos recuerdos. En semifinales continuará cantando con la intención de mantener vivo el legado musical que sus abuelos dejaron en él.

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