El cansancio mental, cuya manifestación puede ser exacerbada por una nutrición inadecuada, encuentra una explicación detallada en las intervenciones del especialista en medicina estética y metabolismo, Dr. Gustavo Piñar.

El especialista, afirma que la carencia de nutrientes esenciales deteriora las funciones cognitivas y el rendimiento energético, lo que conlleva a un ciclo de agotamiento que diversos tratamientos médicos buscan interrumpir para restaurar el bienestar integral de los pacientes que padecen esta condición de forma crónica.