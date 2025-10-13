El síndrome de desgaste profesional conocido como burnout representa una respuesta prolongada al estrés crónico en el ámbito laboral. Esta condición se caracteriza por un agotamiento emocional profundo que va más allá del cansancio físico ordinario. Las personas afectadas pueden mantener un funcionamiento aparentemente normal mientras experimentan tensión constante y diversos síntomas físicos.

El diagnóstico adecuado requiere evaluación profesional para diferenciarlo de otras condiciones médicas con manifestaciones similares. El tratamiento puede incluir terapia neural con aplicaciones de procaína para reequilibrar el sistema nervioso y abordar las causas subyacentes.

La recuperación de los niveles normales de cortisol y la función adrenal requiere tiempo y un abordaje integral que ataque la raíz del problema. Suplementos con vitaminas del complejo B, forman parte de las estrategias de apoyo nutricional.