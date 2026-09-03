Cansancio acumulado en educadores preocupa en la recta final del curso lectivo 2026

El cansancio acumulado entre los educadores se ha convertido en una preocupación en la recta final del curso lectivo 2026.

Expertos en salud y educación solicitan a las autoridades y a la comunidad educativa no ignorar las señales de agotamiento físico y mental que presentan los docentes.

“Hacemos un llamado a los trabajadores de la educación para priorizar el bienestar en esta última etapa y, especialmente, a no postergar controles médicos ni ignorar cambios importantes en su estado habitual de salud”, enfatizó el doctor Luis Alejandro Meneses.

Asimismo, el médico Pablo Vargas sostuvo que, si los docentes duran menos de cinco minutos en quedarse dormidos, es una señal de que están excesivamente cansados. “También el hecho de poder dormir al menos ocho horas y que, después de estas ocho horas de descanso, igual la persona se levante y no sienta energía”, puntualizó.

La carga laboral y el estrés propio del cierre del año académico requieren atención para prevenir afectaciones en la salud de los profesionales de la enseñanza.