La canonización de Carlo Acutis, este domingo en el Vaticano generó una gran alegría en la Iglesia Católica, donde se le considera como el “influencer de Dios” y el primer santo millennial, reconocido por su labor de evangelización utilizando medios digitales y por interceder en la curación de una costarricense.

Este evento marca un hito significativo para la comunidad católica global, especialmente para los jóvenes que se identifican con su legado moderno y su uso de la tecnología para difundir la fe.

Su vida y obra continúan inspirando a millones de fieles alrededor del mundo.