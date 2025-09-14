La pelea entre el mexicano Saúl “Canelo” Alvárez y el estadounidense, Terence Crawford, dio la vuelta al mundo. Álvarez sufrió su tercera derrota en más de una década de carrera.

La velada se disputó en el Allegiant Stadium, Las Vegas, y con gran expectativa internacional, ya que significaba el choque entre dos de los mejores libra por libra de la actualidad.

Resultado

Con tarjetas de 116-112, 115-113 y 115-113, Crawford le arrebató cuatro títulos al latino y ahora es campeón indiscutido del peso Supermediano. De esta manera, se convierte en el primer boxeador en ser campeón de tres divisiones distintas.

Declaraciones postpelea

“Decirles que una derrota no me define, al estar aquí yo ya gané, solo quiero decir que ya gané porque tengo mi familia, en lo profesional he hecho muchísimas cosas“, dijo el mexicano.

Canelo dio todos los créditos a su contrincante, expresó el respeto a su figura y aseguró que seguirá en el deporte, poniéndose a prueba contra otros boxeadores.

Tras este resultado, Álvarez suma un récord de 61 victorias, 3 derrotas y 2 empates.

Con información de: Clarín, TUDN y Sporting News.