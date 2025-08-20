La candidata presidencial de la coalición Agenda Ciudadana (Partido Acción Ciudadana y Partido Agenda Democrática Nacional), Claudia Dobles, participó en la sección “Mamás protagonistas” del programa Giros, donde compartió detalles íntimos de su vida familiar y profesional.

Durante la entrevista, Dobles relató la experiencia de su embarazo hace 12 años. Explicó que aunque deseaba un parto natural, su hijo no nacía en la semana 41, por lo que finalmente se practicó una cesárea. Detalló su hijo, Gabriel Alvarado, como amoroso, maravilloso y un gran maestro de vida.

La candidata subrayó que la maternidad siempre fue uno de sus mayores deseos y aseguró que ser madre ha sido una experiencia enriquecedora y transformadora. Además, recordó la etapa en la que vivió en Estados Unidos, donde combinó la maternidad con sus estudios, experiencia que calificó como un reto, pero también como una etapa muy bonita.

Amante declarada del café, Dobles disfrutó de una taza junto a las presentadoras Charlyn López y Maricris Rodríguez, con quienes conversó sobre su visión de vida y el equilibrio entre su rol de madre y su carrera profesional.

Con esta participación, Claudia Dobles permitió al público conocerla en una faceta más personal, marcada por la maternidad, los desafíos y la alegría de formar una familia.