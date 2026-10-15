Cáncer y nutrición: claves para cuidar el organismo

Fecha de publicación: 15 de October de 2026

Fecha de modificación: 15 de October de 2026

Una persona con cáncer puede perder fuerza, masa muscular y capacidad para realizar sus actividades cotidianas, incluso si su peso no cambia demasiado, pues la enfermedad y algunos tratamientos pueden afectar el apetito, la digestión y la forma en que el organismo utiliza los nutrientes.

El Dr. Alonso Campos, médico oncólogo, y Daniela Carillo, nutricionista oncológica, explican cómo identificar las señales de deterioro nutricional, qué papel cumple la alimentación durante el tratamiento y cómo la bioimpedancia eléctrica puede ayudar a conocer mejor la composición corporal.

Asimismo, el especialista detalla qué cambios puede experimentar el organismo más allá del crecimiento del tumor.