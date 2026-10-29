Cáncer de mama: cómo combinar los tratamientos médicos con una actitud positiva

Fecha de publicación: 29 de October de 2026

Fecha de modificación: 29 de October de 2026

El cáncer de mama requiere combinar la estrategia terapéutica con el ánimo y la edad del paciente, factores que influyen directamente en el alivio y la recuperación, según planteó el doctor José Pablo Jiménez Trigueros.

El médico cirujano especialista en cirugía general y oncología abordó junto a doña María Cecilia Gutiérrez, paciente de 73 años diagnosticada con cáncer de mama, la importancia de la detección temprana y del bienestar integral durante los tratamientos.

La paciente compartió su testimonio de vida y el papel que jugaron su familia y el equipo médico en este camino, además del mensaje de esperanza que ofrece a otras mujeres que acaban de recibir un diagnóstico.