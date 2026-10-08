Cancelan esperado concierto en Costa Rica

Fecha de publicación: 8 de October de 2026

Fecha de modificación: 8 de October de 2026

Los fanáticos de Soy Luna en Costa Rica recibieron una noticia que pone fin a la ilusión de disfrutar en vivo de este espectáculo.

La tiquetera oficial anunció oficialmente la cancelación del Soy Luna Tour 2026 y brindaron detalles sobre el proceso de devolución de las entradas.

Confirman cancelación del Soy Luna Tour 2026

Mediante un comunicado oficial de un grupo de fans, anunciaron la cancelación del Soy Luna Tour 2026 en Costa Rica. La noticia generó tristeza entre quienes esperaban disfrutar del espectáculo.

“Lamentamos profundamente que este viaje no pueda continuar como todos esperábamos”, señalaron en el mensaje dirigido a los seguidores.

Además, agradecieron la confianza, los mensajes y el cariño que recibieron durante el proceso. También reconocieron el trabajo de los artistas y las personas involucradas en el proyecto.

Incluso, la página oficial del Soy Luna Tour, publicó una imagen donde salen todos los países que van a visitar, menos Costa Rica.

¿Cómo solicitar la devolución de las entradas?

Tras la cancelación, las entidades correspondientes gestionarán la devolución del dinero de las entradas.

El reembolso se realizará mediante el banco o el medio de pago utilizado para comprar los boletos, según el procedimiento establecido.

Por su parte, ETicket brindará información y gestionará lo correspondiente a las entradas adquiridas mediante su plataforma.

Los compradores deben mantenerse atentos a los comunicados oficiales para conocer los pasos, los plazos y las condiciones de la devolución.

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