Cancelan nuevo concierto en Costa Rica

Fecha de publicación: 9 de October de 2026

Fecha de modificación: 9 de October de 2026

El concierto del artista urbano Yovngchimi, previsto para el próximo 30 de octubre en el Centro de Eventos Pedregal, ya no se realizará en la fecha anunciada.

La organización informó que el espectáculo sufrió un cambio debido a problemas logísticos.

La noticia modifica los planes de quienes esperaban disfrutar de la presentación en Costa Rica.

Sin embargo, los seguidores del artista todavía podrían tener una nueva oportunidad para asistir.

¿Por qué cambiaron la fecha del concierto de Yovngchimi?

Según explicó la organización, la decisión responde a problemas logísticos relacionados con el espectáculo. Estas dificultades obligaron a modificar la fecha que habían anunciado inicialmente.

Por ahora, los organizadores no han confirmado cuándo se realizará el evento.

Además, tampoco han brindado detalles adicionales sobre las circunstancias que provocaron el cambio.

Concierto de Yovngchimi tendrá nueva fecha

Aunque el concierto ya no se realizará el 30 de octubre, la organización aclaró que la presentación no está cancelada de forma definitiva.

Los responsables del evento anunciaron que próximamente comunicarán una nueva fecha para el espectáculo.

Por eso, quienes tenían previsto asistir deberán mantenerse atentos a los próximos anuncios oficiales para conocer cuándo podrán disfrutar del artista urbano en Costa Rica.

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