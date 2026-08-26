Cancelan dos viajes de tren y suspenden servicio este miércoles

Los usuarios del servicio de tren entre San José y Cartago tendrán cambios desde este martes hasta mañana miércoles 26 de agosto debido a una avería eléctrica en uno de los equipos.

La empresa informó que la mayoría de los servicios operarán con normalidad, pero cuatro salidas fueron canceladas.

La afectación inició durante la tarde y noche de este martes, cuando cancelaron los servicios San José–Cartago de las 4:10 p. m. y 6:05 p. m., así como los recorridos Cartago–San José de las 5:05 p. m. y 7:08 p. m.

Las suspensiones para el miércoles corresponden a:

San José–Cartago: 6:01 a. m. y 8:05 a. m.

6:01 a. m. y 8:05 a. m. Cartago–San José: 7:01 a. m. y 9:01 a. m.

Le puede interesar: Luna de sangre en Costa Rica: Cómo y a qué hora verla

Según el aviso, el daño eléctrico impide brindar esos recorridos. La empresa agradeció la comprensión de los usuarios y recomendó tomar las previsiones necesarias.