¿Qué pasó? Cancelan concierto de Snoop Dogg en Costa Rica

Fecha de publicación: 13 de October de 2026

Fecha de modificación: 13 de October de 2026

Stockwell Entretenimiento anunció este martes la cancelación del concierto del rapero estadounidense Snoop Dogg, previsto para el jueves 3 de diciembre de 2026 en Pedregal, Belén de Heredia.

La empresa confirmó la decisión mediante un comunicado oficial y señaló que alcanzó un acuerdo mutuo con el artista para suspender el espectáculo.

¿Qué pasará con las entradas de Snoop Dogg?

La productora informó que procesará automáticamente los reembolsos de las entradas, de conformidad con la legislación vigente en Costa Rica.

Sin embargo, el comunicado no detalla cuánto tardará el proceso ni ofrece información adicional sobre los mecanismos que utilizará para devolver el dinero a los compradores.

Por ello, quienes adquirieron boletos deberán mantenerse atentos a las próximas comunicaciones de la empresa para conocer cualquier detalle adicional sobre la devolución.

Stockwell agradece el apoyo del público

En el documento, Stockwell Entretenimiento agradeció al público, los proveedores y los patrocinadores por la confianza depositada en la organización.

Además, la empresa indicó que continuará trabajando en nuevos proyectos, aunque no adelantó detalles sobre futuros espectáculos.

La cancelación deja sin efecto el concierto que Snoop Dogg tenía programado para el 3 de diciembre en Pedregal, Heredia.

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