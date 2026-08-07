Campeón del mundo pasó sus vacaciones en Costa Rica

El exfutbolista francés Blaise Matuidi, campeón del mundo con la selección de Francia en 2018, disfrutó de una estadía en Costa Rica, donde compartió parte de su experiencia a través de fotografías de distintos lugares del país.

Durante su visita, el antiguo mediocampista mostró su cercanía con la naturaleza costarricense y destacó algunos de los paisajes que encontró durante su recorrido por territorio nacional.

El exjugador francés visitó San Carlos y disfrutó sus paisajes naturales

Entre los sitios que recorrió Matuidi destacó la zona de San Carlos, una región reconocida por sus paisajes, biodiversidad y espacios naturales.

El exjugador aprovechó la tranquilidad de la zona para conectarse con el entorno y conocer una parte de la riqueza natural que caracteriza a Costa Rica.

Matuidi compartió imágenes de la fauna y el volcán Arenal

Además de los paisajes de San Carlos, el campeón del mundo publicó fotografías relacionadas con la fauna del país y las vistas del volcán Arenal, uno de los principales atractivos turísticos de Costa Rica.

Sus publicaciones reflejaron la experiencia de un visitante que quedó sorprendido por la biodiversidad y los escenarios naturales que ofrece el país.

Una carrera marcada por grandes equipos del fútbol europeo

Blaise Matuidi construyó una destacada trayectoria en el fútbol internacional.

El mediocampista francés inició su carrera profesional en el Espérance Sportive Troyes Aube Champagne, club en el que militó entre 2004 y 2007.

Posteriormente defendió los colores del AS Saint-Étienne entre 2007 y 2011, antes de convertirse en jugador del Paris Saint-Germain, donde estuvo desde 2011 hasta 2017.

Después de su etapa en Francia, Matuidi llegó a la Juventus de Turín, equipo con el que compitió entre 2017 y 2020. Más adelante continuó su carrera en el Inter de Miami, donde jugó entre 2020 y 2022.

Campeón del mundo con Francia en 2018

Matuidi también tuvo una importante trayectoria con la selección francesa. Antes de llegar al combinado absoluto representó a Francia en las categorías sub-19 y sub-21.

Con la selección mayor disputó 84 partidos y marcó nueve goles.

Su debut internacional ocurrió el 7 de septiembre de 2010 en un partido frente a Bosnia y Herzegovina, que terminó con victoria francesa por 2-0.

En 2014, el mediocampista anotó su primer gol con Francia en el triunfo 2-0 ante Países Bajos. Ese mismo año fue convocado para disputar la Copa Mundial de Brasil 2014.

Cuatro años después, Didier Deschamps lo incluyó en la lista de jugadores que participaron en el Mundial de Rusia 2018. Matuidi tuvo un papel importante en el mediocampo francés que consiguió el título mundial.