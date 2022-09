Joel Campbell y Luis Fernando Suárez hablaron previo al juego que tendrá la selección ante Corea del Sur.

Campbell se refirió al nivel de los asiáticos:

“Es un partido amistoso, pero estamos bajo el nombre de Costa Rica, que hay que dignificarlo en todos los encuentros. El resultado no es lo más importante, pero siempre tenemos que salir a ganar, mentalizarnos que este partido es el primero del mundial para acostumbrarnos a siempre jugar y competir al máximo nivel”, dijo uno de los líderes de la Selección, Joel Campbell.

Campbell ve con buen nivel a la selección coreana que será el primer parámetro para la sele de cara al mundial.

“Corea lleva años siendo potencia a nivel de Asia y en los Mundiales siempre están, eso dice que tienen una gran selección con jugadores reconocidos a nivel mundial. Definitivamente será un partido muy difícil porque es una selección top”, comentó Campbell.

Mientras tanto Luis Fernando Suárez hizo el siguiente analisis de la actualidad de la sele.

Aquí un extracto de las ideas que esbozó el técnico de Costa Rica:

• Lo más importante que ha tenido el equipo en el último año es la sinergia, que cada vez que se encuentran se les ve la alegría de estar juntos y esta vez no es distinto. A los “chicos” se les ha recibido bien y los veteranos los han acuerpado. Hace mucho tiempo que no nos veíamos y estamos muy contentos de habernos reunido.

• Keylor Navas es un portero que ha mostrado lo suficiente como para saber que es uno de los jugadores más representativos con nosotros, por eso es que no tiene que probarnos nada, somos conscientes de su capacidad. Lo que queremos es mirar a los otros tres porteros, ver quienes son los mejores representantes por si en alguna circunstancia Keylor no está, evidentemente también estamos pensando a futuro. Quiero ver si los tres pueden atajar algunos minutos en estos dos partidos que tendremos.

• Estos dos partidos nos sirven de parámetro para lo que nos espera. Son rivales que nos permitirán medir el nivel en el que estamos y en qué debemos mejorar de aquí en adelante. La razón por la cual esta fecha FIFA la tomamos con toda la seriedad es porque debemos darnos cuenta de todo lo que nos falta por mejorar de cara al Mundial.

• Los rivales tienen la condición para ser competitivos, pero además las condiciones. Jugar en un continente tan lejos, el traslado y todo lo que implica la logística de este tipo de partidos, nos da la tranquilidad de que ese tipo de cosas nos puede dar las mejores respuestas cuando estemos peleando los tres puntos por clasificar a la siguiente ronda.

• Nosotros no estamos pensando en jugar la primera ronda del Mundial, lo que pensamos es que es el primer paso para seguir compitiendo. Somos conscientes de que no será fácil, de que no es la misma historia que ocurrió en Brasil 2014, donde se enfrentaban a tres campeones del mundo y se ganó el grupo. Claro que eso es algo importante y donde se dio un mensaje de que se pueden hacer ese tipo de cosas, pero la idea es seguir siendo competitivos y protagonistas, no solo ir a jugar un partido.

• No nos estamos enfocando en un solo jugador de Corea, pensamos en cada uno de los coreanos, porque tienen muy buenos jugadores que hemos estado analizando. Sin perder de vista las individualidades me importa más lo colectivo, el tipo de funcionamiento que tienen con los demás, porque al final no es solamente Son (uno de los referentes de Corea) y 10 más, sino que hay que ver cómo trabaja él con el resto del equipo.