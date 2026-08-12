Coopesalud anunció una campaña para realizar el examen de Papanicolaou de forma gratuita este viernes 14 de agosto.

¿Cómo acceder al Papanicolaou?

El espacio será de 3:00 p. m. a 6:30 p. m. y, aunque no requiere cita previa, habrá cupo para 150 personas.

La Clínica de Pavas será la encargada de brindar este servicio y la institución aclara que para acceder no hace falta contar con seguro.

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Por: Camila Rosales Méndez

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