Campaña ofrece 150 exámenes de Papanicolaou: Así puede acceder

Evento será este viernes 14 de agosto

Coopesalud anunció una campaña para realizar el examen de Papanicolaou de forma gratuita este viernes 14 de agosto.

¿Cómo acceder al Papanicolaou?

El espacio será de 3:00 p. m. a 6:30 p. m. y, aunque no requiere cita previa, habrá cupo para 150 personas.

La Clínica de Pavas será la encargada de brindar este servicio y la institución aclara que para acceder no hace falta contar con seguro.

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Por: Camila Rosales Méndez

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