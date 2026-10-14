Fecha de publicación: 14 de October de 2026

Fecha de modificación: 14 de October de 2026

Una campaña busca facilitar el acceso a mamografías para mujeres de entre 40 y 75 años, gracias a una alianza entre la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) y una empresa privada.

La iniciativa permitirá realizar más de mil mamografías a mujeres de Upala, con el fin de contribuir a la detección temprana del cáncer de mama.

Las interesadas, aseguradas o no aseguradas, pueden agendar su cita por WhatsApp o en el área de registros médicos del Área de Salud de Cañas, y la campaña se extenderá hasta el próximo 12 de noviembre.