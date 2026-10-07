Fecha de publicación: 7 de October de 2026

Fecha de modificación: 7 de October de 2026

La campaña busca donaciones de cabello para confeccionar pelucas oncológicas, impulsada por la Corporación Lady Lee y City Mall.

Esta iniciativa se realizará en las instalaciones de City Mall, entre la 1:00 p. m. y las 5:00 p. m., y está dirigida a todas las personas interesadas en aportar su cabello.

Además de la jornada de recolección, el evento contará con la participación de estilistas profesionales, materiales donados por diversas empresas y una presentación musical en vivo.