Camión y dos busetas provocan choque triple y largas presas en Ruta 27

Fecha de publicación: 23 de October de 2026

Fecha de modificación: 23 de October de 2026

Una colisión múltiple entre un camión y dos busetas pequeñas genera paso lento en la Ruta 27, entre Orotina y Caldera, durante este viernes.

¿Dónde ocurrieron los hechos?

El accidente ocurrió en la carretera José María Castro Madriz, cerca de la estación de Bomberos de Orotina, en el sentido hacia Caldera.

Los vehículos involucrados quedaron en una especie de hilera tras el impacto, lo que afecta el tránsito por ese sector y provoca largas presas.

Por el momento, no hay información confirmada sobre el estado de salud de las personas involucradas. De manera preliminar, el choque no aparenta daños de gran magnitud.

Le puede interesar: Conductor en estado de ebriedad choca contra patrulla que atendía un fallecido