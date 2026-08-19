Hombre lucha por su vida tras caer desde un camión recolector de basura

Un hombre adulto se encuentra en condición crítica luego de caer desde un camión recolector de basura que se encontraba en movimiento.

Fue trasladado de emergencia tras caer de camión

El accidente ocurrió a las 9:38 a. m. en La Virgen de Sarapiquí, Heredia.

La Cruz Roja atendió al hombre, quien presentaba múltiples lesiones, y lo trasladó en condición crítica a la Clínica de Puerto Viejo.

Cruz Roja movilizó una unidad

Una unidad de soporte básico participó en la atención de la emergencia.

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